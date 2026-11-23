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विश्वेश्वरैया सभागार में भाजपा महानगर की ओर से परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई। इसमें पार्टी के विभिन्न मोर्चों और विभागों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। सभागार पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग, महिला मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, आईटी विभाग और सोशल मीडिया विभाग के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बैठक को संबोधित किया।

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