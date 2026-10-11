VIDEO: बंगाली क्लब में दुर्गा पूजा की तैयारी, शस्त्र पूजा के बाद शुरू होगी आराधना

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शिवाजी मार्ग बंगाली क्लब में दुर्गा पूजा की चलती तैयारी। 16 तारीख को शस्त्र पूजा के बाद प्रारंभ होगी मां दुर्गा की पूजा। लखनऊ का एक ही यह वह स्थान है जहां मां दुर्गा की प्रतिमा पंडाल में बनाई जाती है जिसे बनाने के लिए बंगाल से ही कारीगर आते हैं। उसके बाद उस मूर्ति का विसर्जन पंडाल के पास बने एक कुंड में ही कर दिया जाता है। यह बंगाली क्लब की एक अलग ही पहचान बन चुकी है।

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