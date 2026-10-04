VIDEO: अंतरराष्ट्रीय हिंदू प्रतिनिधि महासम्मेलन का आयोजन, सम्मान समारोह का आयोजन

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लखनऊ के गोमतीनगर स्थित इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय हिंदू प्रतिनिधि महासम्मेलन, सनातन गौरव सम्मान समारोह एवं अंतरराष्ट्रीय धर्म संसद में मौजूद राज्यसभा सांसद बृजलाल, महंत लेटे हनुमान मंदिर डॉ विवेक तांगड़ी, अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद गोपाल राय व अन्य।

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