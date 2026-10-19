{"_id":"6ad5e001bd66a41a6f087cf3","slug":"video-video-aishabga-ramall-ma-tayara-ha-raha-75-fata-ka-ravanae-isa-bra-mavamata-karata-thakhaga-patal-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: ऐशबाग रामलीला में तैयार हो रहा 75 फुट का रावण, इस बार मूवमेंट करता दिखेगा पुतला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: ऐशबाग रामलीला में तैयार हो रहा 75 फुट का रावण, इस बार मूवमेंट करता दिखेगा पुतला
ऐशबाग रामलीला में इस बार दशहरे पर 75 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। पुतले को खास अंदाज में तैयार किया जा रहा है। इस बार रावण का पुतला मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेगा।
रावण का पुतला तैयार करने के लिए दिल्ली से इरफान और उनके साथी लखनऊ आए हैं। उनकी टीम पिछले एक महीने से पुतले के निर्माण में जुटी हुई है। पुतले को आकर्षक रूप देने के साथ ही उसमें विशेष तकनीकी व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि दहन से पहले रावण का पुतला मूवमेंट करता नजर आए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।