{"_id":"6ad20ff73f4abbeccf0ae685","slug":"video-video-aayakara-bhavana-ma-janajaganprkata-karayakarama-kara-sabthha-janakara-sajha-ka-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: आयकर भवन में जनजागरूकता कार्यक्रम, कर संबंधी जानकारी साझा की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: आयकर भवन में जनजागरूकता कार्यक्रम, कर संबंधी जानकारी साझा की

Akash Dwivedi

Updated Fri, 16 Oct 2026 05:22 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 05:22 PM IST







Link Copied



लखनऊ के पांच अशोक मार्ग स्थित आयकर भवन में आयकर विभाग के सूचना एवं आपराधिक अन्वेषण प्रकोष्ठ की ओर से जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक सुंदर सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान उप निदेशक संदीप सिंह भी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

विज्ञापन