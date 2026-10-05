Video: आलम बाग डिपो की बस का इंजन गर्म हुआ, दूसरी बस से भेजी गई सवारी

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तेलीबाग के आलमबाग डिपो की बस सुबह 8 बजे 57 सवारियां ले करके रायबरेली से लखनऊ के लिए चली। लगभग पौने दस बजे बस एसजीपीजीआई के पास पहुंची तो इंजन गर्म हो गया और बस खड़ी हो गई। बस के खराब होने की सूचना पर सवारियों ने हंगामा करना शुरू किया तो उन्हें समझा बुझाकर शांत किया गया। पीछे से आ रही दो अन्य बसों से सवारियों को आलमबाग भेजा गया।

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