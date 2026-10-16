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VIDEO: 68500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए निदेशालय के सामने किया प्रदर्शन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 16 Oct 2026 12:12 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 12:12 PM IST

लखनऊ के निशातगंज स्थित शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश शिविर कार्यालय के सामने 68500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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