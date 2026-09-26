Video: 36 घंटे से लगातार बारिश, लखनऊ में स्कूल-कॉलेज बंद; शनिवार को भारी बारिश का अलर्ट

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राजधानी लखनऊ में पिछले 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने शनिवार को भी अत्यधिक बारिश होने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए प्रदेशभर में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश के बीच जलभराव वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है।

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