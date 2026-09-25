यूपी: प्रदेश के ज्यादातर जिले चक्रवाती बारिश की चपेट में, इन जिलों स्कूलों में अवकाश घोषित; जारी हुआ रेड अलर्ट

बारिश को देखते हुए डीएम प्रियंका निरंजन ने शनिवार को भी जिले में नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में शिक्षण कार्य बंद रखने का आदेश दिया है। अब स्कूल 28 सितंबर को खुलेंगे। डीआईओएस डॉ. रामचंद्र और बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि सभी संबंधित स्कूल संचालकों को आदेश का अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा लखनऊ के सभी स्कूलों में कक्षा एक से लेकर 12 तक में अवकाश घोषित कर दिया गया है।



बलरामपुर में अवकाश

बलरामपुर में भी शनिवार को कक्षा एक से 12 तक के सभी बोर्ड के विद्यालय बंद किए गए हैं। अवकाश में शिक्षक विभागीय करेंगे।



सीतापुर, बाराबंकी और श्रावस्ती में भी अवकाश

मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए सीतापुर, बाराबंकी और श्रावस्ती में भी अवकाश घोषित किया गया है। यहां पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है।