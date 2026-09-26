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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: शामिल थे 67 लोग, पहले इतने लोगों पर था शक, चेकिंग शुरू हुई तो यहां छिपाई रकम; कई खुलासे

Sat, 26 Sep 2026 09:07 AM IST
Sharukh Khan हितेश सिंह, अमर उजाला, अयोध्या
हितेश सिंह, अमर उजाला, अयोध्या Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 26 Sep 2026 09:07 AM IST
सार

राम मंदिर चढ़ावा चोरी में कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चार जून को सबसे पहले मामले के संज्ञान में आने का जिक्र किया गया है। चढ़ावा चोरी में 67 लोग शामिल थे। जब मामला खुला तो चंपत राय को बाथरूम में मिले 2.25 लाख रुपये का वीडियो भेजा गया था। 

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Ram mandir donation Scam 67 people involved Four counting staff were already under suspicion
Ram mandir donation Scam - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की रकम की गिनती के दौरान कथित चोरी का मामला अब बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है। चार्जशीट में दर्ज बयानों के मुताबिक, गणना कक्ष में कई दिनों से चोरी किए जाने की बात सामने आई थी और इसमें 67 लड़कों के शामिल होने का जिक्र है। 


मामला उस समय सामने आया, जब निगरानी के दौरान एक गणना कर्मी को नोटों की गड्डी हटाते देखे जाने के बाद चेकिंग शुरू हुई। इसी दौरान कथित तौर पर रकम बाथरूम में छिपा दी गई। तलाशी में वहां से 2.25 लाख रुपये बरामद हुए।
Ram mandir donation Scam 67 people involved Four counting staff were already under suspicion
Ram Mandir - फोटो : अमर उजाला
गणना कक्ष से चोरी की पहली सूचना तत्कालीन महासचिव चंपत राय तक वीडियो और लिखित संदेश के जरिये पहुंची थी। चार्जशीट में दर्ज चंपत राय के बयान के मुताबिक, चार जून को दिल्ली से अयोध्या आते समय आनंद कुमार चौधरी ने उन्हें व्हाट्सएप पर गणना कक्ष के बाथरूम से बरामद 2.25 लाख रुपये का वीडियो और लिखित संदेश भेजा था। 
Ram mandir donation Scam 67 people involved Four counting staff were already under suspicion
राममंदिर का परिसर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
उन्हें बताया गया था कि कुछ लड़के कई दिनों से चोरी कर रहे हैं और इसमें 67 लड़कों के शामिल होने की बात सामने आई है। हालांकि, चार्जशीट के इस अंश में 67 की संख्या के आधार का विस्तृत उल्लेख नहीं है।
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Ram mandir donation Scam 67 people involved Four counting staff were already under suspicion
राममंदिर परिसर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पांच जून को अयोध्या पहुंचने के बाद चंपत राय के कारसेवकपुरम स्थित आवास पर डॉ. अनिल मिश्रा, गोपाल और नरेंद्र कुमार सिंह पहुंचे। चार्जशीट के मुताबिक, नरेंद्र ने लैपटॉप पर गणना कक्ष के कुछ वीडियो दिखाए। 
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Ram mandir donation Scam 67 people involved Four counting staff were already under suspicion
राम मंदिर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पुलिस के अनुसार, इनमें गणना कर्मियों को दान-चढ़ावे की रकम की गिनती के दौरान रुपये हटाते हुए दिखने की बात कही गई है। पुलिस ने चार्जशीट में दावा किया है कि अनिल कुमार मिश्रा, गोपाल और नरेंद्र कुमार सिंह के बयानों से भी इसकी तस्दीक हुई।
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