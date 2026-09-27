{"_id":"6ab8b72a7f7e738b160cdbf7","slug":"video-tree-fell-on-road-due-to-rain-leading-from-tedhi-puliya-crossing-towards-gudamba-thana-in-lucknow-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में बारिश के चलते टेढ़ी पुलिया चौराहे से गुडंबा थाने की तरफ जाने वाले मार्ग पर गिरा पेड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ में बारिश के चलते टेढ़ी पुलिया चौराहे से गुडंबा थाने की तरफ जाने वाले मार्ग पर गिरा पेड़

Bhupendra Singh

Updated Sun, 27 Sep 2026 11:56 AM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 11:56 AM IST







Link Copied



लखनऊ में बारिश के चलते टेढ़ी पुलिया चौराहे से गुडंबा थाने की तरफ जाने वाले मार्ग पर गिरा पेड़

विज्ञापन