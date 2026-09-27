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VIDEO: पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के घर के पास टेढ़ा हुआ बिजली का पोल

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 27 Sep 2026 12:12 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 12:12 PM IST







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लखनऊ के विक्रमादित्यमार्ग पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के घर के पास बिजली का पोल टेढ़ा हो गया है।

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