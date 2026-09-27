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VIDEO: प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 27 Sep 2026 12:14 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 12:14 PM IST







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लखनऊ के निराला नगर स्थित शोध संस्थान परिसर में प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते यतीन्द्र कुमार विद्या भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री। ... और पढ़ें

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