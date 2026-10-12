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लखनऊ विवि के एलयू कप इंटर कॉलेजिएट टी-20 टूर्नामेंट का शुभारंभ

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Published by: Bhupendra Singh Updated Mon, 12 Oct 2026 11:37 AM IST







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लखनऊ विवि के प्रांजपे पवेलियन ग्राउंड में एलयू कप इंटर कॉलेजिएट टी-20 टूर्नामेंट का शुभारंभ कुलपति जय प्रकाश सैनी ने किया। ... और पढ़ें

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