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संवाद। मॉडल जेल में बंदी राजू उर्फ अब्बास की मौत के मामले में जेल प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आई है। बंदी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। जेल डॉक्टर ने उसकी मनोदशा ठीक न होने की रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपी थी।इसके बावजूद राजू को सामान्य बंदियों की तरह बैरक में रखा गया। वह पहले भी खुदकुशी की कोशिश कर चुका था और अवसाद की दवा ले रहा था। जेल प्रशासन को इसकी जानकारी थी, पर निगरानी और काउंसिलिंग के इंतजाम नहीं थे। नियमानुसार ऐसे बंदियों की नियमित काउंसिलिंग और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लंबरदार लगाए जाते हैं। राजू को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। मुख्यालय को पत्र भेजा गया था, लेकिन कार्रवाई से पहले उसने फंदा लगा लिया। जांच में डॉक्टर सुबीर रोहतगी के बयान से अवसाद की बात सामने आई। उन्हें लंबी छुट्टी पर भेजे जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।बता दें कि जेल डीआईजी डॉ. रामधनी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ड्यूटी पर मौजूद डिप्टी जेलर मदन गोपाल और बैरक प्रभारी राजेश कुमार निलंबित कर दिए गए। जेल वार्डर अतीक अहमद के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी हुए। मगर घटना के समय गैरहाजिर जेलर और डिप्टी जेलरों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे जांच की निष्पक्षता और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे अमर उजाला ने प्रमुखता से छापा था। खबर का संज्ञान लेते हुए डीजी जेल ने मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। डीआईजी की जांच पर सवाल उठने के बाद डीजी जेल पीसी मीणा ने शुक्रवार को मामले की जांच अपर महानिरीक्षक कारागार धर्मेंद्र सिंह को सौंप दी है। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। (संवाद)दोषी अधिकारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाईशुक्रवार शाम को यह प्रकरण मुझे जांच के लिए सौंपा गया है। जांच के दौरान मॉडल जेल में तैनात जेलर, डिप्टी जेलर और डॉक्टर की भूमिका की पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा घटना के समय ड्यूटी से गायब मिले जेल अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।धर्मेंद्र सिंहअपर महानिरीक्षक, कारागार