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लखनऊ। पीजीआई क्षेत्र की साउथ सिटी निवासी बेबी खान हिना ने पति पर फोन करके धमकी देने और दो बेटियों को उठा ले जाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पीजीआई थाने में तहरीर दी। महिला का कहना है कि उसने 20 नवंबर को दो गवाहों और मीडिया की मौजूदगी में कुरान की सूरह अल-बकरा की आयत के आधार पर खुला का एलान किया था। इसकी जानकारी पति को रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई थी। इसके बाद से पति अलग-अलग नंबरों से फोन कर धमका रहा है। हिना ने पीजीआई थाने में दी तहरीर में बताया कि पति ने 29 नवंबर को गोंडा से लखनऊ लौटने पर देख लेने की धमकी दी है। महिला ने पुलिस से सुरक्षा और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, पति वस्सन ने हिना के आरोपों को निराधार बताया है। उसका कहना है कि वह अपनी दोनों बेटियों से बात करना चाहता था। इसी सिलसिले में उसने फोन किया था, लेकिन हिना ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। एसएसआई पीजीआई शिवेंद्र ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।