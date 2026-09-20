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लखनऊ में विवेकानंद पुरी वार्ड में सड़क पर बिखरा मलबा हटाने पहुंची नगर निगम की टीम

Bhupendra Singh

Updated Sun, 20 Sep 2026 01:28 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 01:28 PM IST







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राजधानी लखनऊ में बड़ा चांदगंज विवेकानंद पुरी वार्ड में नाला निर्माण के चलते खोदाई का काम हुआ। मार्ग पर मिट्टी डालने से लोगों का निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अमर उजाला ने प्रमुखता से उस समस्या को छापा। इसके बाद नगर निगम की टीम मौके से मलबा हटाने पहुंची। ... और पढ़ें

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