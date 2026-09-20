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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Akhilesh Yadav said - The most images of Ambedkar have been destroyed in the BJP government

यूपी: अखिलेश यादव बोले- भाजपा राज में तोड़ी गई हैं आंबेडकर की सबसे ज्यादा प्रतिमाएं

Sun, 20 Sep 2026 02:42 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:42 PM IST
सार

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश समिति की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और आरक्षण और प्रदेश में आंबेडकर प्रतिमाएं तोड़े जाने सहित कई मुद्दों को लेकर भाजपा को घेरा।

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UP: Akhilesh Yadav said - The most images of Ambedkar have been destroyed in the BJP government
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की सबसे ज्यादा प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं। उन्होंने दावा किया कि 72 जिलों में 151 प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं। हर साल 15 से ज्यादा प्रतिमाएं इनकी सरकार में तोड़ी गईं। वहीं, बलिया में सबसे ज्यादा मृर्तियों को तोड़ा गया है।

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उन्होंने पूछा कि इसका गुनहगार कौन है। 14 मामलों में गिरफ्तारी हुई ह। 45 में अज्ञात है। 8 में नामजद शिकायत हुई और 84 में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं, सिर्फ 14 मामलों में गिरफ्तारी हुई है। भाजपा के लोग आंबेडकर का सम्मान नहीं करते। अखिलेश यादव सपा प्रदेश समिति की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे।
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भाजपा की नीयत आरक्षण के पक्ष में नहीं
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा आरक्षण के पक्ष में नहीं है। लेटरल इंट्री और आउटसोर्स इसके सबूत हैं। ये लोग पीडीए के अधिकारियों की तैनाती नहीं करते हैं। वहीं, चुनाव संबंधी जिम्मेदारी में तो 10 प्रतिशत भी तैनाती नहीं करते हैं।

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