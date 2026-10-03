लखनऊ में लक्ष्मण मेला मैदान में गोमती का जलस्तर बढ़ा, रिवरफ्रंट तक पहुंचा पानी

{"_id":"6ac0a5be0ae929d9130c2298","slug":"nangal-resident-gurpreet-singh-sentenced-to-death-in-saudi-arabia-family-appeals-to-indian-government-for-hel-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"सऊदी अरब में नंगल के गुरप्रीत सिंह को फांसी की सजा, परिवार ने भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}