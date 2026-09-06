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लखनऊ में केजीएमयू के बाहर डॉक्टरों के इंतजार में समय बिता रहे मरीज और तीमारदार

लखनऊ ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 03:15 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 03:15 PM IST







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गोंडा व छपरा के साथ आन्य जिलों से मरीजों की इलाज कराने पहुंचे तीमारदार केजीएमयू के बाहर डॉक्टरों के इंतजार में समय बिता रहे हैं। किसी के बच्चे के कान में तो किसी के गर्दन और रीढ़ की हड्डी में समस्या है। वहीं कोई मरीज न्यूरो से पीड़ित है। ... और पढ़ें

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