लखनऊ में इटौंजा टोल से लेकर बेलवा गांव तक लंबा जाम

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लखनऊ के इटौंजा में अवैध मानपुर मंडी के चलते सोमवार को सुबह लगभग 09 बजे से लेकर 10 बजे के बीच सीतापुर हाईवे पर इटौंजा टोल से लेकर बेलवा गांव तक तमाम वाहन जाम में फंसे रहे। मौके पर न तो पुलिस दिखी और न ही एनएचएआई की टीम दिखाई दी।

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