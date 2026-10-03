लखनऊ में हनुमान धाम मंदिर में पहुंचा गोमती का पानी

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लखनऊ में गोमती का जलस्तर बढ़ने के साथ शहर के प्रमुख स्थानों पर जलभराव की स्थिति हो गई है। यह तस्वीर गोमती किनारे बने हनुमान धाम मंदिर की, जहां पर गोमती नदी का पानी आ गया है। यहां पर लोगों का आना भी बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के लिए गार्ड भी तैनात कर दिए गए हैं।

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