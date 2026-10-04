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लखनऊ में गांधी जयंती पर तीन दिवसीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित

Bhupendra Singh

Updated Sun, 04 Oct 2026 12:35 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 12:35 PM IST







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लखनऊ में गांधी भवन में उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि लखनऊ की ओर से गांधी जयंती पर सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें बच्चों ने प्रस्तुति दी। ... और पढ़ें

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