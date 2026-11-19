आप दर्जन भर सीट पर कर रही तैयारी

आप व सपा के बीच तालमेल को लेकर बात हुई है। पंजाब में सत्ताधारी आप का मुकाबला भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस से भी है जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस व सपा का गठबंधन है। ऐसे में सपा के लिए चुनौती है कि वह कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी को कैसे समायोजित करती है।



दिलचस्प है कि कांग्रेस ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने साथ रखा हुआ है जो सपा को निशाने पर लिए हुए हैं। मौर्य भी दावा कर रहे हैं कि वह कांग्रेस कोटे से अपने लिए सीटें मांगेंगे, न कि सपा से। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व आप मुखिया अरविंद केजरीवाल के भी अखिलेश से घनिष्ठ संबंध हैं। आप दर्जन भर सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐन वक्त पर सपा उसे चार-पांच सीटें दे सकती है। ममता की पार्टी तृणमूल का यूपी में कोई जनाधार नहीं है लेकिन उसे एक या दो सीट मिल सकती है।