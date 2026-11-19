मुंबई, बेंगलुरु का किराया भी आसमान पर

लखनऊ से मुंबई की सीधी उड़ानों में अकासा एयर का किराया 26,774 रुपये तक पहुंच गया है। इंडिगो का टिकट 25,071 और एयर इंडिया एक्सप्रेस का 24,599 रुपये में मिल रहा है। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली सीधी उड़ानों में एयर इंडिया का किराया 8,216 रुपये, इंडिगो का 7,753 और एयर इंडिया एक्सप्रेस का 6,411 रुपये चल रहा है।



बेंगलुरु जाने वाली उड़ानों में एयर इंडिया का किराया 25,914 रुपये, इंडिगो का 19,750, अकासा एयर का 16,267 और एयर इंडिया एक्सप्रेस का 15,732 रुपये तक पहुंच गया है। लखनऊ से अहमदाबाद की सीधी उड़ानों में एयर इंडिया का टिकट 29,733 और इंडिगो का 24,142 रुपये में मिल रहा है। वहीं, कोलकाता जाने वाली इंडिगो की उड़ान का किराया 7,972 और एयर इंडिया एक्सप्रेस का 15,785 रुपये है।