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लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में लगे राष्ट्रीय पुस्तक मेले में कवि गोष्ठी आयोजित

Bhupendra Singh

Updated Sat, 03 Oct 2026 06:30 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 06:30 PM IST







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लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में पुस्तक मेला चल रहा है। यहां सांस्कृतिक पंडाल में युवा रचनाकार मंच की ओर से कवि गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें कानपुर से आए कवि अंसार कंबरी ने कविता पढ़ी। ... और पढ़ें

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