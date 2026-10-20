लखनऊ: आने वाले चुनावों में कुर्मी समाज दिखाएगा ताकत, सपा कार्यालय के बाहर लगा बैनर

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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कुर्मी समाज ने सियासी ताकत दिखाते हुए राजधानी लखनऊ में 'कुर्मी मुख्यमंत्री' की मांग तेज कर दी है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास के बाहर समेत कई प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगाकर समाज के नेताओं (अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल और डॉ. आरएस पटेल) को एक मंच पर आने और एकजुट होने की अपील की गई है।

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