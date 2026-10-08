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लखनऊ में फीनिक्स पलासियो मॉल के सामने भरा बाढ़ का पानी, पुलिस ने लगाए बैरिकेड

Bhupendra Singh

Updated Thu, 08 Oct 2026 12:40 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 12:40 PM IST







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राजधानी लखनऊ में गोमती में बाढ़ का पानी फीनिक्स पलासियो मॉल तक पहुंच गया है। यहां यातायात पुलिस ने बैरिकेड लगाकर वाहन चालकों को सावधान किया जा रहा है। ताकि, वह जलभराव की ओर न जाएं। ... और पढ़ें

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