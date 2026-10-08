यूपी: कांशीराम की 20वीं पुण्यतिथि पर मायावती अर्पित करेंगी श्रद्धांजलि, लखनऊ में आयोजित होगा कार्यक्रम
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Thu, 08 Oct 2026 01:11 PM IST
सार
कांशीराम की 20वीं पुण्यतिथि पर मायावती उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। इस मौके पर लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित होगा। आगे पढ़ें विस्तार से...
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विस्तार
राजधानी लखनऊ में 09 अक्तूबर को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की 20वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। इस मौके पर बसपा सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। कार्यक्रम का आयोजन बसपा केंद्रीय कैंप कार्यालय में किया जाएगा।
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बसपा के उत्तर प्रदेश स्टेट कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, कार्यक्रम सुबह 09 बजे 9 माल एवेन्यू स्थित केंद्रीय कैंप कार्यालय में होगा। यहां मायावती कांशीराम के चित्र पर पुष्पार्पित करके उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित करेंगी।
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पार्टी की ओर से बताया गया है कि कार्यक्रम कांशीराम के 20वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है।