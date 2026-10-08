यूपी: कांशीराम की 20वीं पुण्यतिथि पर मायावती अर्पित करेंगी श्रद्धांजलि, लखनऊ में आयोजित होगा कार्यक्रम

राजधानी लखनऊ में 09 अक्तूबर को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की 20वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। इस मौके पर बसपा सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। कार्यक्रम का आयोजन बसपा केंद्रीय कैंप कार्यालय में किया जाएगा।

विज्ञापन