{"_id":"6a984b5192271e48750479c7","slug":"video-will-go-solo-capture-kolkata-howrah-civic-bodies-shamik-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"अकेले चुनाव लड़कर कोलकाता-हावड़ा नगर निगमों पर कब्जा करेंगे: शमीक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कोलकाता। दिल्ली में एनडीए और एनसीपीआई के बीच भले ही सहमति बन गई हो, लेकिन इसका असर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नहीं पड़ेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि दिल्ली और कोलकाता के बीच काफी दूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा राज्य में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ### अकेले चुनाव लड़कर कोलकाता-हावड़ा नगर निगमों पर कब्जा करेंगे: शमीक भट्टाचार्य टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर पूछे गए सवाल पर भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल भाजपा अपनी राजनीतिक रणनीति के अनुसार आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य आगामी कोलकाता और हावड़ा नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करना है। इसके लिए संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा रहा है।

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