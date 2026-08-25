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मुख्यमंत्री ने फुटपाथ पर रहने वाली महिला का सुना दर्द, रहने की व्यवस्था का दिया भरोसा
कोलकाता। पार्क स्ट्रीट की फुटपाथ पर बच्चे के लिए दूध गर्म करने की घटना के बाद चर्चा में आई महिला मंगलवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के जनता दरबार में पहुंची। गोद में बच्चे को लेकर पहुंची सीता देवी ने मुख्यमंत्री को अपनी परेशानी बताई। मुख्यमंत्री ने महिला को भरोसा दिलाया कि उसके परिवार के रहने की व्यवस्था की जाएगी।
पार्क स्ट्रीट की घटना को लेकर पिछले कुछ दिनों से सियासी विवाद भी चल रहा है। विपक्षी दलों ने इसे लेकर सरकार और नगर विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल पर निशाना साधा था।
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