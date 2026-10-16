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कठुआ: खरोते के काली माता मंदिर को मिलेगी नई सुविधाएं, विधायक ने 10 लाख के विकास कार्यों का किया शिलान्यास

Nikita Gupta

Updated Fri, 16 Oct 2026 11:28 AM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 11:28 AM IST







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कठुआ के विधायक डॉ. भारत भूषण ने खरोते स्थित काली माता मंदिर में 10 लाख रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन कार्यों का उद्देश्य मंदिर परिसर की सुरक्षा, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ऊपरी खरोते में स्थित इस धार्मिक स्थल पर पूरे साल श्रद्धालु पहुंचते हैं, जबकि नवरात्र और नववर्ष के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। ... और पढ़ें

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