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नशा तस्करों की संपत्ति पर ऊना पुलिस का शिकंजा, 1.57 करोड़ की प्रॉपर्टी निशाने पर
ऊना पुलिस ने नशा तस्करी से जुड़े आरोपियों की संपत्तियों की वित्तीय जांच शुरू की है। मेहतपुर और सदर ऊना के दो मामलों में भुक्की बरामदगी के बाद ट्रकों, कृषि भूमि, वाहन और बैंक खातों से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, कुछ संपत्तियों के लिए आय के वैध स्रोत नहीं मिले।
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