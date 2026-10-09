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ऊना: तीन दिन से अस्पताल में भर्ती थी गर्भवती, प्रसव के दौरान मां-बच्चे की मौत से मचा हड़कंप

Ankesh Dogra

Updated Fri, 09 Oct 2026 01:17 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 01:17 PM IST

हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसव के दौरान 33 वर्षीय रीना और उनके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, महिला करीब तीन दिन से अस्पताल में भर्ती थीं। घटना के बाद परिजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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