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ऊना: तीन दिन से अस्पताल में भर्ती थी गर्भवती, प्रसव के दौरान मां-बच्चे की मौत से मचा हड़कंप
हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसव के दौरान 33 वर्षीय रीना और उनके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, महिला करीब तीन दिन से अस्पताल में भर्ती थीं। घटना के बाद परिजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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