हिमाचल: ऊना अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला और गर्भस्थ शिशु की मौत, डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन

क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में शुक्रवार सुबह प्रसव के दौरान एक महिला और उनके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। मृतका की पहचान 33 वर्षीय रीना देवी पत्नी राजीव कुमार, निवासी अरनियाला के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजन मातृ एवं शिशु अस्पताल परिसर में एकत्रित हुए और उपचार को लेकर सवाल उठाए। परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला के उपचार में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण यह दुखद घटना हुई। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

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डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग उठाई

महिला की मौत से नाराज परिजनों ने उपचार करने वाली डॉक्टर को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। उनका आरोप था कि अस्पताल में पहले भी उपचार में लापरवाही से मरीजों की जान जाने के मामले सामने आ चुके हैं। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जांच कमेटियां गठित कर दी जाती हैं, लेकिन उन्हें न्याय मिलने को लेकर चिंता बनी रहती है। हालांकि, उपचार में लापरवाही के आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही जिम्मेदारी तय हो सकेगी। महिला की मौत से नाराज परिजनों ने उपचार करने वाली डॉक्टर को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। उनका आरोप था कि अस्पताल में पहले भी उपचार में लापरवाही से मरीजों की जान जाने के मामले सामने आ चुके हैं। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जांच कमेटियां गठित कर दी जाती हैं, लेकिन उन्हें न्याय मिलने को लेकर चिंता बनी रहती है। हालांकि, उपचार में लापरवाही के आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही जिम्मेदारी तय हो सकेगी।