हिमाचल कांग्रेस की मांग: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश इस्तीफा दें, एसआईआर बंद हो और बैलेट पेपर से हों चुनाव

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की ओर से दिल्ली में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल बंद करने और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग भी उठाई। जिंटा ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव प्रक्रिया का निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद होना आवश्यक है। उनके अनुसार, चुनाव व्यवस्था को लेकर जनता के मन में किसी तरह की आशंका नहीं रहनी चाहिए।

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एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए सवाल

विनोद जिंटा ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी मतदाता को उसके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर उठ रहे सवालों का संतोषजनक समाधान किया जाना चाहिए और प्रक्रिया पर पुनर्विचार होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की।