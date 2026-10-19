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ऊना में कल होगा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन, रामलीला मैदान में सजा मेला
दशहरा पर्व को लेकर ऊना शहर में उत्साह का माहौल है। मंगलवार को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। इसे लेकर रामलीला मैदान में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मैदान में मेले का स्वरूप नजर आने लगा है और जगह-जगह दुकानें सज गई हैं।
दशहरा पर्व पर पुतलों के दहन के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस बार भी आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।
रामलीला मैदान में दशहरा मेले को लेकर रौनक बढ़ने लगी है। मैदान में विभिन्न प्रकार की दुकानें लगाई गई हैं। वहीं, बच्चों के मनोरंजन के लिए अलग-अलग तरह के झूले भी लगाए गए हैं।
मेले को लेकर बच्चों और परिवारों में खासा उत्साह है। लोग मेले में घूमने और दशहरा उत्सव का आनंद लेने के लिए तैयार हैं।
दशहरा पर्व के मद्देनजर ऊना शहर के मुख्य बाजारों में भी चहल-पहल बढ़ गई है। लोग त्योहार की तैयारियों के लिए खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों पर बढ़ती रौनक से बाजारों में उत्सवी माहौल नजर आ रहा है।
मंगलवार को होने वाले पुतला दहन को लेकर शहरवासियों में उत्साह है। इस आयोजन के जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा।
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