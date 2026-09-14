{"_id":"6aa799f65bf68d8d9208cac9","slug":"video-traffic-jam-on-una-dharamshala-national-highway-ambulance-stuck-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना-धर्मशाला हाईवे पर लगा जाम, डीसी चौक तक पहुंची वाहनों की कतार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऊना-धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार सुबह करीब 11 बजकर 53 मिनट पर अचानक यातायात जाम हो गया। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात की रफ्तार पूरी तरह थम गई। जाम के कारण वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई। हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की कतारें लगती चली गईं और जाम का असर डीसी चौक ऊना तक पहुंचता नजर आया। व्यस्त मार्ग पर अचानक यातायात रुकने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच जाम में एक एंबुलेंस भी फंसी नजर आई। आपातकालीन सेवा के वाहन के जाम में फंसने से लोगों ने यातायात व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। हाईवे पर जाम के कारण कई वाहन चालक काफी देर तक आगे बढ़ने का इंतजार करते रहे। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने प्रशासन से व्यस्त मार्गों पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग की है, ताकि अचानक लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिल सके और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही प्रभावित न हो।

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