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ऊना: पंजाब बंद से थमी एचआरटीसी की रफ्तार, बसें नहीं पहुंचीं चंडीगढ़-दिल्ली
पंजाब बंद का असर हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बस सेवाओं पर भी देखने को मिला। पंजाब बंद होने के चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ जाने वाली एचआरटीसी की बसें अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाईं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बसों के प्रभावित होने से कई यात्रियों की यात्रा बीच में ही अटक गई, जबकि जरूरी काम से दूसरे राज्यों में जाने वाले लोग भी परेशान हुए।
पंजाब के रास्ते जाने वाली बस सेवाएं प्रभावित होने से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बदलनी पड़ी। बस अड्डों पर पहुंचे यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए दूसरे साधनों की तलाश करनी पड़ी। खासकर उन यात्रियों को दिक्कत हुई, जिन्हें जरूरी काम से चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा जाना था।
एचआरटीसी की बसें हिमाचल प्रदेश को पड़ोसी राज्यों और प्रमुख शहरों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसे में पंजाब में बंद के कारण बस सेवाओं पर असर पड़ने से यात्रियों की आवाजाही बाधित हुई। हालांकि, कितनी बसें प्रभावित हुईं, किन-किन रूटों पर सेवाएं बाधित रहीं और बस परिचालन कब सामान्य हुआ, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।
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