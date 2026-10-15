{"_id":"6ad07983b6e41baf130fe202","slug":"video-monu-thakur-1800-km-cycle-yatra-maa-chintpurni-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: 1800 किलोमीटर साइकिल चलाकर मां चिंतपूर्णी के दरबार पहुंचे मोनू ठाकुर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में देशभर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गांव दौलतगढ़ निवासी मोनू ठाकुर अपनी साइकिल यात्रा के दौरान मां चिंतपूर्णी के दरबार पहुंचे। यहां उन्होंने माता रानी के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। पोस्टर पर दी गई जानकारी के अनुसार, मोनू ठाकुर ने 1 अक्टूबर 2026 को मां वैष्णो देवी के दर्शन के उद्देश्य से साइकिल यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा के दौरान वह लंबी दूरी तय कर विभिन्न धार्मिक स्थलों तक पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में वह शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी पहुंचे और माता रानी के चरणों में शीश नवाया। मोनू ठाकुर भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनकी इस यात्रा को माता रानी के प्रति आस्था और संकल्प से जोड़कर देखा जा रहा है। लंबी दूरी साइकिल से तय करते हुए धार्मिक स्थलों तक पहुंचना उनके उत्साह और श्रद्धा को दर्शाता है। मां चिंतपूर्णी के दरबार में दर्शन कर उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद लिया। शक्तिपीठ में देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंच रहे श्रद्धालुओं के बीच जय माता दी के जयकारे गूंजते रहे।

... और पढ़ें