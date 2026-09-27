Una News: छह माह में 112 महिलाओं ने वन स्टॉप सेंटर से मांगी मदद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इन मामलों में 32 महिलाओं को पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई गई, जबकि 53 महिलाओं की साइकोसोशल काउंसलिंग की गई। वर्तमान में 15 महिलाओं को सेंटर में आश्रय दिया गया है। इसके अलावा तीन महिलाओं को काउंसलिंग के साथ कानूनी सहायता और नौ महिलाओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।वन स्टॉप सेंटर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को जरूरत के अनुसार पुलिस, चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। आपात स्थिति में पुलिस सहायता के साथ प्राथमिक उपचार, कानूनी सहायता और अस्थायी आश्रय की सुविधा भी दी जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूरस्थ कानूनी और चिकित्सा परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध है।महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित वन स्टॉप सेंटर योजना का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक स्थानों, परिवार, समुदाय तथा कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को तत्काल सहायता और सहयोग उपलब्ध करवाना है।योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं सहित हिंसा से प्रभावित महिलाओं को भी सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना किशोर न्याय अधिनियम-2015 और पोक्सो अधिनियम-2012 से भी जुड़ी है।उत्पीड़न की शिकार महिलाएं कर सकती हैं संपर्कजिला कार्यक्रम अधिकारी हरीश मिश्रा ने बताया कि निर्भया कांड के बाद प्रत्येक जिले में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की शिकार महिला यहां मदद के लिए संपर्क कर सकती है। छह माह में 112 मामले सेंटर में पहुंचे हैं।