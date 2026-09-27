Una News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 28 Sep 2026 11:30 AM IST
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शिविर
शहीद भगत सिंह के जन्मदिवस पर घनारी में रक्तदान शिविर सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 बजे तक लगाया जाएगा।
सांसद मोबाइल स्वास्थ्य टीम की ओर से धर्मपुर में पूर्वाह्न 11 बजे स्वास्थ्य जांच शिविर लगाएगा जाएगा।
अभियान
उपमंडलीय पशु चिकित्सालय ऊना में रेबीज जागरूकता एवं निशुल्क टीकाकरण अभियान सुबह 10 बजे शुरू होगा।
कथा
गगरेट के गांव नंगल जरियाला शिव मंदिर में शिव महापुराण कथा में सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक कृष्ण कन्हैया जोशी महाराज कथा सुनाएंगे।
भर्ती
पंजाब की निजी कंपनी दिव्यांगजनों के नेशनल कॅरिअर सर्विस सेंटर ऊना के लिए विभिन्न पदों की भर्ती पूर्वाह्न 11 से दोपहर बाद 3 बजे तक एनसीएससी भवन चंद्रलोक कॉलोनी में होगी।
विज्ञापन
शहीद भगत सिंह के जन्मदिवस पर घनारी में रक्तदान शिविर सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 बजे तक लगाया जाएगा।
सांसद मोबाइल स्वास्थ्य टीम की ओर से धर्मपुर में पूर्वाह्न 11 बजे स्वास्थ्य जांच शिविर लगाएगा जाएगा।
अभियान
उपमंडलीय पशु चिकित्सालय ऊना में रेबीज जागरूकता एवं निशुल्क टीकाकरण अभियान सुबह 10 बजे शुरू होगा।
कथा
गगरेट के गांव नंगल जरियाला शिव मंदिर में शिव महापुराण कथा में सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक कृष्ण कन्हैया जोशी महाराज कथा सुनाएंगे।
भर्ती
पंजाब की निजी कंपनी दिव्यांगजनों के नेशनल कॅरिअर सर्विस सेंटर ऊना के लिए विभिन्न पदों की भर्ती पूर्वाह्न 11 से दोपहर बाद 3 बजे तक एनसीएससी भवन चंद्रलोक कॉलोनी में होगी।