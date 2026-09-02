ऊना: अनुराग ठाकुर बोले- मनुस्मृति फाड़ना कांग्रेस की हिंदू धर्म को अपमानित कर बंटवारे की राजनीति

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पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना में दिशा की बैठक में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से मनुस्मृति की प्रतीकात्मक पुस्तकों को फाड़ना और जलाना कांग्रेस की हिंदू धर्म को बांटने की राजनीति है। लेकिन अब देश की जनता जागरूक है और कांग्रेस की गंदी राजनीति को समझ चुकी है और कांग्रेस के झांसे में नहीं आएंगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी रियल नेता नहीं, मात्र रील के नेता हैं । उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस से उनके नेता कार्यकर्ता के साथ साथ प्रदेश की जनता भी दुखी है । उन्होंने कांग्रेस के हताशा में होने का दावा किया और इसके पीछे गारंटियों को पूरा नहीं किए जाने का कारण अहम बताया ।

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