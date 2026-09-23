फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Mesh installed on overhead pipes at ISBT; relief from filth.

Una News: आईएसबीटी में छत पर लटके पाइपों पर लगी जाली, गंदगी से मिली निजात

Wed, 23 Sep 2026 05:56 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 23 Sep 2026 05:56 PM IST
विज्ञापन
Mesh installed on overhead pipes at ISBT; relief from filth.
ऊना। आईएसबीटी ऊना में यात्रियों के बैठने की जगह के ठीक ऊपर खुले में लटके सीवेज पाइपों पर अब जाली लगा दी गई है। संवाद न्यूज एजेंसी की ओर से आईएसबीटी की छत पर कबूतरों का डेरा, नीचे यात्री परेशान शीर्षक से अमर उजाला में खबर प्रकाशित की गई। इसके बाद एमआरसी कंपनी ने कार्रवाई करते हुए पाइपों को जाली से कवर कर दिया है। इससे पाइपों पर कबूतरों के बैठने और नीचे यात्रियों के बैठने वाले स्थान पर गंदगी गिरने की समस्या का समाधान हो गया है।
विज्ञापन

एमआरसी कंपनी के प्रबंधक परवेश शर्मा ने कहा कि पाइपों पर कबूतरों के बैठने से यात्रियों को हो रही परेशानी का समाधान कर दिया गया है। पाइपों को जाली लगा कर कवर कर दिया है। आईएसबीटी में बसों का इंतजार करने वाले यात्रियों को साफ और स्वच्छ स्थान मुहैया हो, इसके लिए कंपनी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाती है।
विज्ञापन

बता दें कि आईएसबीटी में यात्रियों के बैठने के लिए बनाए गए स्थान के ठीक ऊपर सीवेज पाइप खुले नजर आ रहे थे। इन पाइपों पर बड़ी संख्या में कबूतर बैठे रहते थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


यात्रियों में राजेश कुमार, विपन कुमार, बबीता, रेखा, रवीना का कहना था कि बैठने की जगह के ठीक ऊपर पाइपों पर कबूतरों का जमावड़ा होने से हर समय गंदगी गिरने का खतरा बना रहता था। जाली लगने के बाद इस समस्या से काफी हद तक राहत मिली है। आईएसबीटी में रोजाना बड़ी संख्या में यात्री पहुंचते हैं। ऐसे में यात्रियों के बैठने वाले स्थान को साफ-सुथरा रखना जरूरी है। पाइपों पर जाली लगने के बाद अब यहां कबूतरों की गंदगी कम होने और यात्रियों को स्वच्छ वातावरण मिलने की उम्मीद जगी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed