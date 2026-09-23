Una News: चुरुड़ू पंचायत में 110 प्रवासी लोगों का किया पंजीकरण

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बड़ही (ऊना)। ग्राम पंचायत चुरुड़ू में रह रहे प्रवासी परिवारों के पंजीकरण का कार्य बुधवार को शुरू किया गया। ब्लॉक समिति सदस्य मंजीत कौर, वार्ड सदस्य हम्बोली सहित चुरुड़ू पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में विभिन्न वार्डों में रह रहे प्रवासी परिवारों का पंजीकरण किया गया। पहले दिन करीब 19 परिवारों के लगभग 110 सदस्यों का पंजीकरण किया गया। पंजीकरण के दौरान उपस्थित प्रवासियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। इसका उद्देश्य गांव में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है। प्रधान नीलम कुमारी और उपप्रधान जगपाल सिंह ने बताया कि पंचायत स्तर पर सभी प्रवासियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत क्षेत्र में रह रहे जिन प्रवासी परिवारों ने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, वे जल्द पंचायत में अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने मकान मालिकों से भी उनके यहां रह रहे प्रवासियों और किरायेदारों का पंजीकरण करवाने की अपील की। पंचायत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति या मकान मालिक जानबूझकर पंचायत के निर्देशों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।