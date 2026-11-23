{"_id":"6b0415b63792fa3e9d0e49b6","slug":"video-tourists-flock-to-kasauli-occupancy-rates-rise-in-hotels-and-homestays-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: कसौली में उमड़े सैलानी, होटल और होम स्टे में बढ़ी ऑक्यूपेंसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रदेश में मौसम ठंडा होने के साथ ही पर्यटक वीकेंड पर पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। कसौली में शाम चार से सात बजे तक माल रोड और हेरिटेज मार्केट पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहे हैं। वहीं जंगलों के बीच बने होटल और होम स्टे में भी पर्यटकों की अच्छी संख्या देखने को मिल रही है। दिन के समय धूप खिलने से मौसम सुहावना बना हुआ है, जबकि शाम ढलते ही चलने वाली ठंडी हवाओं के झोंके पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। हालांकि, प्रदेश के निचले क्षेत्रों में अभी भी दिन के समय गर्मी का एहसास हो रहा है। ऐसे में मैदानी इलाकों से लोग वीकेंड पर सुकून के पल बिताने और हरे-भरे पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए कसौली पहुंच रहे हैं। वीकेंड शुरू होते ही कसौली की ओर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगती है। इसका असर परवाणू-सोलन हाईवे पर भी देखने को मिल रहा है, जहां बाहरी राज्यों के वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

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