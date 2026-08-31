{"_id":"6a956e5546887c96260f0f88","slug":"video-solan-shailendra-gupta-says-health-minister-is-responsible-for-crumbling-health-services-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: शैलेंद्र गुप्ता बोले- चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल को सोलन विधानसभा क्षेत्र में चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं, बदहाल सड़कों और भ्रष्टाचार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि मंत्री अपनी राजनीतिक पारी के अंतिम दौर में हैं और बढ़ती उम्र के कारण विकास कार्यों को अपेक्षित गति देने में असमर्थ हैं। भाजपा ने उनसे पद से इस्तीफा देने पर विचार करने का आग्रह किया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था स्वयं बीमार है। सोलन अस्पताल में पहले से ही चिकित्सकों की कमी थी। इसके बावजूद चार चिकित्सकों का तबादला कर दिया गया। लगभग 20 दिन पहले तबादले रोकने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई। जनता को केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। अस्पताल का निर्माण कार्य भी एक वर्ष से लंबित है। यह समय पर पूरा नहीं हो पाया है। भाजपा सोलन शहरी मंडल ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और विकास से जुड़े मुद्दों पर अब केवल आश्वासन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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