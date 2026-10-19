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सोलन: डिवाइन पब्लिक स्कूल धर्मपुर में मनाया नवरात्रि गरबा दिवस
डिवाइन पब्लिक स्कूल धर्मपुर में नवरात्रि के पावन अवसर पर गरबा दिवस बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। विद्यालय परिसर पारंपरिक वेशभूषा, रंग-बिरंगे परिधानों, मधुर संगीत और गरबा की थाप से गूंज उठा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण शिक्षकों की शानदार और ऊर्जावान गरबा प्रस्तुति रही, जिसने सभी का मन मोह लिया। शिक्षकों के बेहतरीन डांस मूव्स, उत्साह और जोश ने समारोह में चार चांद लगा दिए। उनकी प्रस्तुति कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत रही और दर्शकों ने तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाया। विद्यार्थियों ने भी पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया। उन्होंने शिक्षकों की प्रस्तुतियों का भरपूर लुत्फ उठाया और विभिन्न नृत्य प्रस्तुतियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं से जुड़ने का सुंदर अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम का समापन खुशी, उमंग और उत्सव के माहौल में हुआ। गरबा दिवस ने सभी के मन में एकता, सकारात्मकता और आपसी सौहार्द का संदेश दिया। यह दिन सभी के लिए आनंद और यादों से भरपूर एक यादगार अवसर बन गया।
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