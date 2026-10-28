{"_id":"6ae1c0645c09e3efb30d9d90","slug":"video-solan-karwa-chauth-mehndi-rush-market-women-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"करवाचौथ से पहले सोलन के बाजारों में रौनक, मेहंदी लगवाने के लिए उमड़ी महिलाओं की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करवाचौथ से एक दिन पहले सोलन के बाजारों में खूब रौनक देखने को मिली। त्योहार की तैयारियों के बीच महिलाओं और युवतियों में मेहंदी लगवाने को लेकर खासा उत्साह नजर आया। शहर के मालरोड पर जगह-जगह मेहंदी लगाने वाली युवतियां बैठी रहीं, जबकि मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं की कतारें लगी रहीं। करवाचौथ पर हाथों में मेहंदी लगाने की परंपरा के चलते बाजारों में इसकी मांग बढ़ गई है। महिलाएं अपनी पसंद के डिजाइन बनवाने के लिए मेहंदी लगाने वालों के पास पहुंच रही हैं। इस दौरान एक हाथ पर मेहंदी लगाने के लिए 300 से 700 रुपये तक लिए जा रहे हैं। करवाचौथ के मद्देनजर मालरोड पर सुबह से ही चहल-पहल देखने को मिली। महिलाएं और युवतियां अपनी पसंद के डिजाइन के अनुसार मेहंदी लगवाती नजर आईं। त्योहार के नजदीक आने के साथ ही मेहंदी लगाने वालों के पास ग्राहकों की संख्या भी बढ़ गई है। मेहंदी के साथ-साथ ब्यूटी पार्लरों में मेकअप करवाने के लिए भी महिलाओं ने पहले से बुकिंग करवा रखी है। करवाचौथ पर तैयार होने के लिए महिलाएं मेहंदी और मेकअप की व्यवस्था पहले से कर रही हैं। त्योहार को देखते हुए बाजारों और ब्यूटी पार्लरों में अगले दो दिनों तक भीड़ बने रहने की संभावना है। करवाचौथ की तैयारियों ने शहर के बाजारों में उत्सव जैसा माहौल बना दिया है।

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