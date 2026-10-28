{"_id":"6ae1c30c9990fd397c0a2918","slug":"video-solan-water-shortage-jal-shakti-department-sufficient-water-supply-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन में पेयजल किल्लत पर जलशक्ति विभाग का दावा, अब पर्याप्त पानी की सप्लाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर में जारी पेयजल किल्लत के बीच जलशक्ति विभाग ने पर्याप्त पानी की सप्लाई का दावा किया है। विभाग का कहना है कि गिरि पेयजल योजना में आई तकनीकी खराबी को दूर कर लिया गया है और अब विभाग की ओर से पानी की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं है। हालांकि, शहर में पानी के वितरण की व्यवस्था नगर निगम को सही तरीके से करनी होगी। बुधवार को जलशक्ति विभाग के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर (एसई) ई. संजीव कुमार सोनी ने पत्रकारवार्ता के दौरान बताया कि 20 अक्तूबर को गिरि योजना की चार मोटरें जल जाने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई थी। इसके चलते दो दिनों तक गिरि योजना से शहर को पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। इस दौरान अश्वनी पेयजल योजना से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा था। एसई संजीव कुमार सोनी ने बताया कि गिरि योजना में खराब हुई मोटरों को ठीक कर दिया गया है। इसके बाद आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान कर लिया गया है। विभाग के अनुसार, अब शहर के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को नगर निगम के टैंकों में 73 लाख लीटर पानी पहुंचाया गया, जबकि बुधवार को करीब 82 लाख लीटर पानी की आपूर्ति की गई। जलशक्ति विभाग ने स्पष्ट किया कि उसकी ओर से पानी उपलब्ध करवाने में अब कोई समस्या नहीं है। विभाग के अनुसार, नगर निगम को उपलब्ध पानी का वितरण व्यवस्थित तरीके से करना होगा, ताकि शहर के सभी क्षेत्रों तक पेयजल पहुंच सके। शहर में पेयजल किल्लत के बीच विभाग के इस दावे के बाद अब पानी की उपलब्धता के साथ-साथ वितरण व्यवस्था पर भी ध्यान केंद्रित हो गया है। हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति मिल रही है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए जमीनी स्थिति की जानकारी जरूरी होगी।

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